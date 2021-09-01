Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çankırı'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Çankırı'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Sıradaki Haber
Trabzon'da üç çocuğunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz