Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Çankırı'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.