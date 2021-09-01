Uluağaç Mahallesi’nde imam olarak görev yapan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kız çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, kanlar içinde yerde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba gözaltına alındı

Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şiddetten uzaklaştırma almış

İmam Emre Göktaş’ın anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi Sibel Göktaş ile boşanma aşamasında olduğu, hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği, olay günü sona eren karar sonrası da çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi.

Olay günü çocuklarını yeniden annelerine bırakması beklenen babanın cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi.

Sorgusu sürüyor

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Emre Göktaş, güvenlik gerekçesiyle Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alındı.

"Çocuklarım benden çok soğumuştu"

Babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba Göktaş, "Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum” dedi.

Trabzon'un Of ilçesinde imamlık yapan Emre Göktaş, yaklaşık 4 aydır eşinden ayrı yaşıyordu.

3 kız çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren baba Göktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

Baba Göktaş, eline aldığı silahla 3 kız çocuğunu vurdu. Yaren, Hiranur ve Elif isimli 3 kardeş hayatını kaybetti.

Çocukların cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler Çaykara ilçesine getirildi.

Taşhanpazarı Mahallesi'ndeki cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, ilçe belediye başkanları, çocukların dedesi Yüksel Çakır ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede acılı aile bireyleri, çocukların ardından gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş, gözyaşlarıyla, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.