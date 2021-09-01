Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ta 33 saka kuşunu avlayan iki kişiye 43 bin lira para cezası uygulandı.
Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. ve Y.Ş., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
33 saka kuşunu avladıkları tespit edilen H.B. ve Y.Ş.'ye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi.
Ele geçirilen saka kuşlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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