Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hastane bahçesine gelen köpeğe serumlu müdahale
Şanlıurfa'da yaralanan bir köpek hastanenin bahçesine sığındı. Yaralı hayvanı fark eden sağlık görevlileri yardım eli uzattı. Serum takılan ve yarası tedavi edilen köpek barınağa teslim edildi.
Şanlıurfa Birecik'te bir köpek ayağından yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesine sığındı.
Yaralı köpeği fark eden sağlık görevlileri köpeğin yardımına koştu. Yaralı köpeğe serum takıldı. Kanayan yarası da pansuman yapılarak sarıldı.
Sağlık ekipleri, yaralı köpeğin ayağında ciddi bir kanama olduğunu, ilk müdahalenin ardından pansuman yaparak, sıvı takviyesinde bulunduklarını söyledi.
Bir süre gözlem altında tutulan köpek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait barınağa götürülmek üzere görevlilere teslim edildi.
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