Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bursa’da tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. pic.twitter.com/V1Ut98Lj28 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2021

Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın sebebiyle oluşan siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.

Dumandan etkilenen kişiler için de bölgeye ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.