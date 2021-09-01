Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.K., Ö.P. ve K.Ç.'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan Edirne
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