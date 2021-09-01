Olay, dün Denizköşkler Sahil’de bulunan Lunapark’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeynep Günay(19) ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyuncağa bindi.

Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi.

Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız, fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.

Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde genç kızın fenalaşması ve ailesiyle birlikte çevredekilerin yardımına koşması sonrasında ambulans görevlilerinin müdahalesi yer aldı.