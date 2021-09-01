Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu

Şanlıurfa´da bir davulcunun alev şovu az kalsın faciaya neden oluyordu. Düğün salonunda sahne alan davulcu halay çeken konuklara, kolonya ile ateşli şov yapmak istedi.

Şov esnasında üzeri yanmaya başlayan davulcu, kendisini zor kurtardı.

O anlar düğüne katılan bir konuğun cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.