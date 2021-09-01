Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alev şovu yapmak isteyen davulcu kendisini zor kurtardı
Şanlıurfa'da bir düğünde sahne alan davulcu, alev şovu sırasında saçı ve yüzünü yaktı.
Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu
Şanlıurfa´da bir davulcunun alev şovu az kalsın faciaya neden oluyordu. Düğün salonunda sahne alan davulcu halay çeken konuklara, kolonya ile ateşli şov yapmak istedi.
Şov esnasında üzeri yanmaya başlayan davulcu, kendisini zor kurtardı.
O anlar düğüne katılan bir konuğun cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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