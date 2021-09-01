Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulamasının başlatılacağını anımsattı.

Pezük, "Şehirler arası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi.

“Salgınla mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür” diyen Pezük, yolcuların tedbirlere uymalarını rica etti. TCDD Taşımacılık olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.