İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.