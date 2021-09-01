Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. pic.twitter.com/9jPBBlD5VW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2021
Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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