Filyasyon ekipleri, özverili çalışmalarıyla büyük risklerin önüne geçiyor.

Çarpıcı örneklerden biri de Bursa'da yaşandı.

Test sonucunu beklemeden gelin başı yaptırıyordu. Akşama düğünü olan gelin, koronavirüs taşıdığını kuaför koltuğunda öğrendi.

"Düğünü erteletip, damadı İstanbul’a geri yolladık"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir pozitif vakamızı telefonla aradığımız zaman kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde saçını, gelin başı yaptırdığını öğrendik. Hemen kuaföre gittik, kişiyi izolasyona aldık. Düğünü erteletip, damadı İstanbul’a geri yolladık. Zamanında filyasyonla birçok kişiye bulaşın önüne geçmiş olduk."

Ekipler test sonuçlarını titizlikle takip ediyor. Hastalara vakit kaybetmeden, önce telefonla sonra da yüz yüze ulaşıyorlar.

Yetkililere göre filyasyon çalışmaları, kapalı mekanların kullanılacağı kış aylarında daha da önem kazanacak.