Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden 2 kente sağanak uyarısı
Yalova ve Bursa'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün 18.30'a kadar Yalova, Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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