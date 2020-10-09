Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhsin Yıldız idaresindeki otomobil, Mevlana Caddesi'nde seyir halindeyken karşı yönden gelen Alim Yaman'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil, duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Özhan Yıldırım, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Konya Beyşehir Devlet HastanesiSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 17:20
Son Haberler
- 18:30
- 17:54
- 18:05
- 17:53
- 17:45
Sıradaki Haber
Çorum'da 7 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz