Balık avlama düzeneği dalyanlar, kıyıdan 20 metre açıkta kuruluyor. Fırtınalı havalarda bırakılan ağlar bereketle doluyor.

Geleneksel balık avlanma yöntemi, dalyancılık, Tekirdağ Şarköy'de yaşatılıyor.

Gaziköy mahallesindeki balıkçılar, kısmetlerini dalyanların üzerindeki küçük kulübede bekliyor. Çıkrıklara bağlı ağ denize bir salınıyor, bir çekiliyor.

Fırtınalı havada kullanılıyor

Avlanmak için havanın fırtınalı olması şart. Deniz suyunun bulanmasıyla yönünü kaybeden balık ağlara takılıyor.

Gaziköy mahalle sınırlarında 8 tane dalyan olduğunu söyleyen Muhtar Ali Altıntaş, "Osmanlı'dan beri kullanılan bir teknik, o teknikle gençlerimiz balık yakalıyor" diye konuştu.

Fotoğrafçılar için özel tur

Dalyanlar fotoğrafçıların da dikkatini çekiyor.

Derme çatma yapıları görüntülemek isteyen dünyaca ünlü isimler Tekirdağ’ı ziyaret ediyor.



Haber: Levent Silistre

Kamera: Süleyman Seçkin