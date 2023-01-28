Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefonla konuşurken otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
İl dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
M.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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