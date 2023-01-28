İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 20-26 Ocak tarihleri arasında 701'i Afganistan, 55'i Pakistan, 1565'i de diğer uyruklardan 2 bin 321 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 754'ü Afganistan, 210'u Pakistan ve 1867'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 831 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 26 Ocak'a kadar ise 3 bin 226'sı Afganistan, 456'sı Pakistan ve 4 bin 889'u diğer uyruklardan 8 bin 571 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 880 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 26 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 16 bin 549 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 864'ü Afganistan, 3 bin 671'i Pakistan ve 10 bin 967'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 502 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 371 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.