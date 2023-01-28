Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A.C. yönetimindeki hafif ticari araç, Malatya-Kayseri kara yolu Kürecik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.C, N.C, Ç.T, ile M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.C. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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