Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, işçi servisi ile 2 tır ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada ilaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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