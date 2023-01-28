Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Antalya'da ölçüldü
[Fotograf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü.
Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle:
Denizli ve Murat Dağı'nda 40,
Erciyes ve Uludağ'da 32,
Bozdağ'da 30,
Palandöken ve Nemrut'ta 28,
Sarıkamış'ta 20,
Hakkari'de 18,
Kartalkaya, Kümbet, Konaklı ve Yedikuyular'da 14,
Kop'ta 12,
Çambaşı ve Yalnızçam'da 11,
Salda ve Ergan'da 7,
Mersivan ve Haserek'te 6,
Abalı ve Zigana'da 5,
Ladik ve Akdağ'da 2 santimetre
Etiketler: Antalya Kar Yağışı
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