Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü.

Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle:

Denizli ve Murat Dağı'nda 40,

Erciyes ve Uludağ'da 32,

Bozdağ'da 30,

Palandöken ve Nemrut'ta 28,

Sarıkamış'ta 20,

Hakkari'de 18,

Kartalkaya, Kümbet, Konaklı ve Yedikuyular'da 14,

Kop'ta 12,

Çambaşı ve Yalnızçam'da 11,

Salda ve Ergan'da 7,

Mersivan ve Haserek'te 6,

Abalı ve Zigana'da 5,

Ladik ve Akdağ'da 2 santimetre