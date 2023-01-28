Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den denizde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın denizde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
Son Haberler
- 16:22
- 16:18
- 16:09
- 15:59
- 15:59
Sıradaki Haber
Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar ulaşımı aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz