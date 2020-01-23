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Gaziosmanpaşa'daki yangından 12 kişi etkilendiHaber Giriş:
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pazariçi Mahallesi'nde 7 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede üst katlara yayılan duman nedeniyle bazı bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye etti.
Dumandan etkilendiği tespit edilen 9 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Gaziosmanpaşa yangın bodrum katıSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 23:49