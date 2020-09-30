İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinde görevli polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

[Fotoğraf: AA]

950 polis görev aldı

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 950 polisin görev aldığı "Narko-Asayiş-27" operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyon kapsamında 33 ev ve 943 araç ile 3 bin 456 kişi üzerinde arama yapıldığı belirtilirken, aramalarda 12 kilo 735 gram esrar, 3 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu, 483 gram eroin, 422 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ekipler, bir erkek şüphelinin üzerinde yaptığı aramada peruğun altına gizlenmiş uyuşturucu madde de ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

12 saat süren operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.