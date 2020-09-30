Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 112 bin 98 test yapıldı, 1391 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 65 kişi hayatını kaybederken, 1245 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam hasta sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, ağır hasta sayısı 1516, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 749 oldu.