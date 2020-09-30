Bir dönem yeşil sahaların yıldızı Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından kendisine yönelik cinayet planı yapıldığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

"Yanlış bir evlilik yaptım, bunun bedelini ağır ödedim"

Emre Aşık, "Yanlış bir evlilik yaptım bunun bedelini ağır bir şekilde ödedim, ama bunun çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum, bir can borcum var" dedi.

Aşık, evliliğinin hata olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadım, burada da aynı şekilde olacak, mücadeleye hukuk çerçevesinde sonuna kadar devam edeceğim."

İddialar yargıya taşındı

Yağmur Aşık'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Erdi Sungur'un cinayet planlarına ilişkin iddiaları mahkemeye de taşındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin iddianame hazırlandı.