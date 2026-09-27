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Türkiye
TRT Haber-AA 27.09.2026 19:28

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 16 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun."

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Gaziantep Trafik Kazası
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