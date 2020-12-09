Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 411 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, 3 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
3 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 27 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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