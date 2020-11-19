Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’te 4 mahallede 780 polisin katılımıyla 12 saat süren narkotik ve asayiş operasyonu yapıldı. Hava destekli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Hoşgör, Savcılı, Sakarya ve Yukarıbayır mahallelerinde 12 saat süreyle "Narko-Şahin 27" isimli narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Operasyona, özel harekatçıların da olduğu 780 polis katıldı.
Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda 25 ev ve 556 araç arandı. 2 bin 752 kişi de sorgulandı.
Operasyonda 3 kilo 180 gram esrar, farklı türlerde uyuşturucu, 441 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
32 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Uyuşturucu
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