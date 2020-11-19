İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Hoşgör, Savcılı, Sakarya ve Yukarıbayır mahallelerinde 12 saat süreyle "Narko-Şahin 27" isimli narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Operasyona, özel harekatçıların da olduğu 780 polis katıldı.

Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda 25 ev ve 556 araç arandı. 2 bin 752 kişi de sorgulandı.

Operasyonda 3 kilo 180 gram esrar, farklı türlerde uyuşturucu, 441 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

32 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.



