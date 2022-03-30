Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Şahinbey ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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