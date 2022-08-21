Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktör şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.
Kazada traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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