Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 5 milyon 505 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Adana polisi kaçakçılara geçit vermiyor. İhbar üzerine düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak makaron sokulduğu bilgisine ulaştı.
Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak 5 ayrı noktaya yaptığı operasyonda 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.
Operasyonda ayrıca 6 sigara dolum makinası, 5 hava kompresörü, 100 kilo kıyılmış dökme tütün ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron
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