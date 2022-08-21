Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak makaron sokulduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak 5 ayrı noktaya yaptığı operasyonda 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca 6 sigara dolum makinası, 5 hava kompresörü, 100 kilo kıyılmış dökme tütün ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.