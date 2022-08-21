Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.