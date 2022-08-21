Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İzmir'de plastik malzeme üreten fabrikada yangın
İzmir'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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