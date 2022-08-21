Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde sabah saatlerinde, 14 katlı apartmanın bahçesindeki çınar ağacının bir kısmı park halindeki araçların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın devrilen kısmını parçalara ayırarak kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Ağacın üzerine devrildiği 5 araçta hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Deprem gibiydi"

Apartman sakini Sercan Tomaç, "Sabah çok büyük bir gürültü koptu. Aşağı indik kamyon moloz devirdi falan zannettik fakat maalesef bizim çok eski bir çınar ağacı. Biz de yeni taşındık ama, biliyoruz. Maalesef bu manzarayla karşılaştık. Allah'tan cana gelmemiş ve sabah erken saatlerde olmuş. Deprem veya bir yer çöktü gibiydi. Bizim aracımız vardı ama, ağacın menziline girmiyordu. Girseydi de yapacak bir şey yok. Allah'tan kimse yoktu otoparkta, buna seviniyoruz biz de" “ dedi.