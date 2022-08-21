Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 09:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Zonguldak’ta Ömer Güngör, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkiinde meydana geldi.
Tek yaşayan 90 yaşındaki Ömer Güngör’ün evinden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin söndürme çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi
Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın, karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de soğutma çalışması yaptı.
Güngör’ün cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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