Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 344 kişiye ceza kesildi
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirleri denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 312 kişiye ceza kesildi.
Ekipler, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 28, karantina hükümlerine aykırı davranan 4 kişiye idari yaptırım gerçekleştirdi.
Denetlenen 385 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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