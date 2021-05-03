Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binanın bodrum katında eğlence yapıldığı ihbarı alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri kapıyı çalıp sonuç alamayınca savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında 25 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 500 lira ceza verildi.

4 ay önce de baskın yapılmıştı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin 28 Ocak gecesi de aynı mekana baskın yaptığı ortaya çıktı.

Ekiplerin sık sık denetlediği mekandaki son baskında, yine bodrum katta 50 kişiye toplam 157 bin 500 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Bodrum katı, zabıta ekiplerince bir kez daha mühürlenerek kapatıldı.