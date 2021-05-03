Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl’de kaybolan 91 yaşındaki adam 16 gündür aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Bingöl’ün Genç ilçesinde 17 Nisan’da kaybolan 91 yaşındaki Hasan Göçük’ün bulunması için çalışmalar sürüyor.
Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine dönmeyen 91 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ve vatandaşlar arama çalışmalarını sürdürüyor.
Dedektör köpek ve dronenin de kullanıldığı çalışmalarda, 16 gündür kayıp olan Göçük'ün bulunması için büyük çaba sarf ediliyor.
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