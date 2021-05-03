Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine dönmeyen 91 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ve vatandaşlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dedektör köpek ve dronenin de kullanıldığı çalışmalarda, 16 gündür kayıp olan Göçük'ün bulunması için büyük çaba sarf ediliyor.