Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde "köy odası" olarak tabir edilen evde, bazı vatandaşların toplandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti.

Köy odasına gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, ışıkların söndürülmesi ve kapının açılmaması üzerine pencereden giriş yaptıkları mekanda 14 kişinin bulunduğunu tespit etti.

14 kişiye para cezası

Ekipler odadaki 14 kişiye COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 400, toplamda ise 47 bin 600 lira ceza uyguladı.