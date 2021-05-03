Emirdağ Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

Hem ulusal hem de uluslararası piyasalara tanıtmak, duyurmak gayesiyle 2020 yılında coğrafi işaret kapsamında tescil ettirmek için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapıldığı ifade edildi.

Yöreye özgü kilim

Dokumasının her aşamasında ustalık ve özel usuller gerektiren yöresel "Emirdağ kilimi" geleneksel metotlarıyla koruma altına alındı.

Emirdağ kültürüne yaptığı desteklere tescil alanında yenisini ekleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ kültürünü birer birer tescilletmeye devam ettiklerini söyledi.