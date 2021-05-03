Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emirdağ kilimi tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Aftonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi yöresine özgün olan 'Emirdağ kilimi' tescil belgesi aldı.
Emirdağ Belediyesi yazılı açıklama yaptı.
Hem ulusal hem de uluslararası piyasalara tanıtmak, duyurmak gayesiyle 2020 yılında coğrafi işaret kapsamında tescil ettirmek için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapıldığı ifade edildi.
Yöreye özgü kilim
Dokumasının her aşamasında ustalık ve özel usuller gerektiren yöresel "Emirdağ kilimi" geleneksel metotlarıyla koruma altına alındı.
Emirdağ kültürüne yaptığı desteklere tescil alanında yenisini ekleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ kültürünü birer birer tescilletmeye devam ettiklerini söyledi.
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