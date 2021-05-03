Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 06:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da fabrika yangını
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de sabah saatlerinde izolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Erciyes Sokak'taki izolasyon malzemeleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.
Fabrikada cumartesi gününden beri çalışma yapılmadığı, yangın sırasında da içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 08:18
- 07:48
- 07:39
- 07:37
- 07:20
Sıradaki Haber
Sivas'ta traktör devrildi: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz