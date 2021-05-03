Kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunun Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada traktörde bulunan Yusuf Keskin olay yerinde can verdi.

Sürücü Salih Demir de ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demir ve Keskin'in tarla sulamak amacıyla yola çıktıkları öğrenildi.