Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otizmli çocuk kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli 10 yaşındaki Kerim Can Güney kayboldu.
Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler arama çalışması başlattı.
Arama kurtarma çalışmaları öğle saatlerinden itibaren devam ediyor.
Bu arada, Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.
Etiketler: AFAD
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