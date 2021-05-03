Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 05:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 tır çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Bilecik-Sakarya kara yolunda İbrahim Şimşek yönetimindeki mısır yüklü tır, kara yolunun 42. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde bekleyen Seçkin Yaşar'a ait taş yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler İbrahim Şimşek ile Seçkin Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır dorsesindeki mısırların yola saçılması Sakarya yönüne trafik akışını bir süre aksattı.
Jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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