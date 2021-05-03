Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, tam kapanma döneminde koronavirüs denetimlerini artırdı. Ekipler, "HES kodu" ve izin belgesi kontrolü yaptı. Çalılöz Mahallesi'nde kontrol noktasındaki polisler, araçları tek tek durdurdu.

Bir otomobildeki 6 kişinin izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Aralarındaki bir göçmenin de kimlik bilgilerini alan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.

"Tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ise 4 bin 50'şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

6 kişilik grup, kendilerini görüntüleyen muhabire, "Güzellik merkezi açılışımız var. Bunlar elemanlarım" diyerek önce poz verdi, ardından "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.