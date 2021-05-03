Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Onikişubat ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi Ali Demirkol Caddesi'nde, H.B. idaresindeki 46 ADU 320 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halindeki H.A'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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