Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1375 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1375 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1375 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:16
Son Haberler
- 09:43
- 09:41
- 09:48
- 09:37
- 09:35
Sıradaki Haber
Göbeklitepe artık havadan da gezilebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz