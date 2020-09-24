22 yaşındaki Mehmet Ali Askan, Diyarbakır Adliyesi karşısında 2 yıldır baba mesleği arzuhalciliği sürdürüyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının arttığı kentte kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartı getirildi.

Diyarbakır Adliyesine girişlerde vatandaşların HES kodu uygulamasında sorun yaşadığını gören Askan, gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da yardımcı oluyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor"

Günde birkaç kez adliyeye girip çıktığını belirten Askan, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğunun ardından, vatandaşların girişte zorlandıklarını gördüğünü söyleyerek, "Adliyeye giren vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor. Bazıları da koşuşturuyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Bu şekilde gelen müşterilere dilekçe yazıyorum ve HES kodunda yardımcı oluyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" dedi.

Baba mesleği arzuhalciliği severek yaptığını ve ileride hukuk fakültesi okumak istediği için deneyim de kazandığını anlatan Askan, "Şimdiden hem çalışıyorum hem de bilgi birikimi oluyor. Bir nevi staj gibi oluyor. Bu işi yapmamın asıl sebebi sevmem ve ilgi duymamdır" sözlerini kullandı.

Haber: Merve Şahin