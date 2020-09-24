Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
AFAD'ın açıklamasına göre, Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.01'de merkez üssü Aksaray olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 2,67 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: afad aksaray aksaray depremSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 04:16
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