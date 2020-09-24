Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.01'de merkez üssü Aksaray olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 2,67 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.