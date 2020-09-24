Keşfinin ardından bilinirliği ve ağırladığı ziyaretçi sayısı her geçen gün artan tarihi yapı, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok insanın dikkatini çekmeye başladı.

Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ, şehre gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çalışma başlattı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrasında gerekli izinlerin alınmasının ardından Göbeklitepe'de test uçuşlarına başlandı.

Test uçuşlarının 1 ay içerisinde tamamlanmasının ardından başlayacak ticari amaçlı balon uçuşlarıyla ziyaretçiler, tarihi mekanın tamamını görebilecek bir rotada seyahat edebilecek.

[Fotoğraf: AA]

"1-1,5 ay içerisinde uçuşlarımıza başlayacak duruma gelmiş olacağız"

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, Göbeklitepe'de uçuş gerçekleştirmek için 2,5 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Bölgede 4 gündür test uçuşları yaptıklarını anlatan Ezel, "Test uçuşlarımızla bölgedeki hem iniş kalkış yerlerini hem de rüzgar durumlarını ölçüyoruz. Test uçuşlarımızın sonrasında yaklaşık 1 ile 1,5 ay içerisinde ticari uçuşlarımıza başlayacak duruma gelmiş olacağız. Bu konuda oldukça heyecanlıyız" dedi.

Ezel, bölge halkının kendilerine büyük ilgi gösterip destek olduğunu, turizme yeni bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

İlk etapta 2 balon olacak

Test uçuşlarının çok verimli geçtiğini ve bu durumun kendilerini heyecanlandırdığını belirten Ezel, ilk etapta 2 balon ile uçuşların başlayacağını, talebe göre bunun değişebileceğini söyledi. Ezel, şunları anlattı:

"Kapadokya'dan sonra Türkiye'de balon uçuş merkezi olabilecek yeri Türkiye'ye kazandırmak hem bizi mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Uçuşlarımızın 45 dakika ile 1 saat arasında olmasını planlıyoruz, Göbeklitepe'yi görebilecek şekilde emniyet irtifasını da göz önüne alarak planlıyoruz. Şirketimizin bütün pilotları, bu bölgede hem pilotlarımız bölgeyi tanıyor hem de biz Göbeklitepe'yi insanlara en iyi şekilde nasıl gösterebiliriz onun planlamasını yapıyoruz."