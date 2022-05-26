Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tamir edilen kamyon alev aldı: 2 yaralı
Gaziantep'te kaynak yapılan bir kamyon alev aldı. Tamirhanede bulunan 2 kişi yaralandı.
Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede, kamyona kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar yakıt deposuna sıçradı.
Çıkan yangında iş yeri sahibi Abdulkair G. ile yanında çalışan Muhammed Ş. yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
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