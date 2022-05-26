İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması devam ediyor.