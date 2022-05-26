Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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